Arturo Deliser: "Si Panamá apoyara como deberían, tuviéramos más de dos atletas aquí"

Arturo Deliser fue el último clasificado de Panamá para los Juegos Olímpicos de París 2024 y se mantiene entrenando con el coach de Gianna Woodruff, porque solamente se le permitió a un entrenador viajar. " El coach de Gianna me ayudó y varios compañeros de Brasil llegan el fin de semana y me uniré a mi equipo de trabajo".

"Soy un atleta que dónde voy siempre he sorprendido, en competencias como estas genero un plus y si me ponen en ronda preliminar es una oportunidad para hacerlo bien y mejorar", destacó Arturo Deliser en entrevista exclusiva para RPC Deportes.