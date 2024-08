París 2024: "No me voy satisfecho, yo se que voy a estar mejor", Arturo Deliser

Declaraciones en París 2024

"Ni me voy satisfecho la verdad, este año me siento bien, literalmente en 7 meses con nuevo entrenador me he tirado la mejor temporada de toda mi carrera, he trabajado muy duro, yo se que el próximo años vamos a estar mejor, mejor adaptación , ya mas aplicado al sistema de trabajo y ya el próximo año en competir en doble serie de 200 en eventos como este", mencionó Deliser.

Mensaje para Panamá

"Un saludo, yo se que están orgullosos de mi, ellos han visto todo el proceso que me ha llevado llegar hasta aquí, ellos saben que aun este año lo puedo hacer mejor, me siento bien, me siento tranquilo y el próximo año lo voy hacer mejor", finalizó Arturo Deliser desde el Stade De France.