París 2024:"Es una experiencia única", Hillary Heron

"Los gimnasios son maravillosos, empezamos entrenamientos el día de ayer y me he adaptado bien a los aparatos, todo gracias a las prácticas previas", añadió.

Hillary estará mañana en una prueba de podio, que es como un simulacro de la competencia.

¿Cuándo compite Hillary Heron en París 2024?

La gimnasta de 20 años que realizó el ‘Biles 1’ en el Campeonato Mundial de Amberes 2023, llevará la bandera de Panamá en la ceremonia inaugural junto a Franklin Archibold.

La panameña competirá el domingo 28 de julio en la prueba de All Around de Gimnasia Artística femenina en el Bercy Arena, desde las 2:30 a.m.