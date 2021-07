Tokio 2020: Atheyna Bylon (boxeo), hora y dónde ver su pelea

La panameña asegura de esta manera un Diploma Olímpico, certificado oficial que entrega el Comité Olímpico Internacional para los 8 primeros puestos en cada prueba, primero para el boxeo nacional en Tokio 2020.

Bylon se enfrentará en los cuartos de final de Tokio 2020 a la británica, Lauren Price, de 27 años, nacida en Gales, quien en 2019 logró la medalla de oro en el Mundial de Boxeo Femenino de AIBA, celebrado en Ulan-Ude, Rusia.

En el año 2014, Lauren Price se enfrentó a Atheyna Bylon en la segunda ronda del Mundial de Boxeo Femenino de AIBA, celebrado en Jeju, Corea del Sur, aquel día la victoria fue para la panameña por decisión dividida, 2-1, en un torneo donde Atheyna Bylon terminaría coronándose campeona mundial.

“Fue mi esposo quien me recordó que ya la había enfrentado en 2014. No pienso en que ya le he ganado anteriormente, vamos a ver sus combates y planificar el combate con el enfoque de conseguir la victoria”, mencionó Bylon.

El combate de cuartos de final entre Atheyna Bylon y la británica, Lauren Price por Tokio 2020 se llevará a cabo en la Arena Kokugikan desde las 11:06 p.m. hora local panameña y se podrá ver a través de https://olimpicos.marcaclaro.com/tokyo-2020/ o el canal de youtube de Marca Claro.

En Río 2016, Atheyna Bylon se convirtió en la primera boxeadora panameña en clasificar a unos Juegos Olímpicos y en Tokio 2020 logró el hito de repetir participación.

Fecha, hora y dónde ver en vivo la participación de Atheyna Bylon en Tokio 2020:

Fecha: Viernes 30 de julio

Lugar: Arena Kokugikan de Tokio, Japón.

Hora de inicio: 11:00 pm (hora panameña)

Transmisión: Sintoniza la carrera a través del canal de YouTube de Marca Claro