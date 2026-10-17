LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  17 de octubre de 2026 - 21:08

LPF: CAI vence al Veraguas United para recortar puntos en el Oeste

El CAI, tercer lugar de la Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), recortó puntos al Veraguas United, segundo lugar del grupo.

LPF: CAI vence al Veraguas United para recortar puntos en el Oeste

LPF: CAI vence al Veraguas United para recortar puntos en el Oeste

FOTO / LPF

El CAI derrotó 3-1 al Veraguas United para acercarse a cuatro puntos en la Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Martín Ruiz a los cuatro minutos del partido, luego de rematar de cabeza un centro desde la derecha.

Casi diez minutos después, el equipo "Vikingo" recuperó la pelota en campo propio para que le quedara servida a Jordan Girón que tras un recorte dentro del área, remató de zurda abajo.

La sentencia llegó a los 39 minutos, con un Veraguas United que se quedaba con 10 jugadores y un penal en contra. Desde allí definió Jafet Obando.

A los 80 minutos, llegó el descuento con el goleador del torneo, Carlos Hernández que llegó a 12 goles, aunque unos minutos después no pudo sumar otro tanto al fallar otro penal.

El CAI llegó a 14 puntos, mientras que el equipo de Felipe Borowsky se queda con 18 unidades.

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