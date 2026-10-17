LPF: CAI vence al Veraguas United para recortar puntos en el Oeste

El CAI derrotó 3-1 al Veraguas United para acercarse a cuatro puntos en la Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Martín Ruiz a los cuatro minutos del partido, luego de rematar de cabeza un centro desde la derecha.

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Casi diez minutos después, el equipo "Vikingo" recuperó la pelota en campo propio para que le quedara servida a Jordan Girón que tras un recorte dentro del área, remató de zurda abajo.

La sentencia llegó a los 39 minutos, con un Veraguas United que se quedaba con 10 jugadores y un penal en contra. Desde allí definió Jafet Obando.

A los 80 minutos, llegó el descuento con el goleador del torneo, Carlos Hernández que llegó a 12 goles, aunque unos minutos después no pudo sumar otro tanto al fallar otro penal.

El CAI llegó a 14 puntos, mientras que el equipo de Felipe Borowsky se queda con 18 unidades.