LPF: CAI vs Veraguas United de la J12 se jugará en el Rommel Fernández

El Veraguas United FC anunció que el partido programado para este sábado 17 de octubre en la LPF ante CAI cambiará de sede y se disputará a puerta cerrada, como medida preventiva ante la situación que atraviesa la provincia de Veraguas tras el reciente sismo.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para jugarse en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, se trasladará al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez , donde no se permitirá el acceso al público.

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A través de un comunicado oficial, el club explicó que la decisión busca priorizar la seguridad y el bienestar de su afición y de todas las personas involucradas en el compromiso deportivo.

“Para nuestra institución, la integridad y la seguridad de nuestra gente siempre estarán por encima de cualquier compromiso deportivo”, destacó la institución en su comunicado.

Asimismo, Veraguas United informó que los boletos adquiridos para este encuentro conservarán su validez y podrán utilizarse en su próximo partido como local en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

Finalmente, el club agradeció la comprensión y el respaldo de sus aficionados durante estos momentos difíciles e hizo un llamado a permanecer unidos como familia veragüense.

FUENTE: Veraguas United