LPF: Partidos para la jornada 13 en el Apertura 2026

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se disputará del viernes 23 al lunes 26 de octubre, con seis encuentros que prometen emociones, destacando el Clásico Nacional entre Tauro FC y Plaza Amador.
Partidos para la jornada 13 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 23 de octubre
- Árabe Unido vs UMECIT FC (8:30 p.m.) - Estadio Armando Dely Valdés
Sábado 24 de octubre
- CD Universitario vs CAI (6:15 p.m.) - Estadio Universidad Latina
- Tauro FC vs Plaza Amador (8:30 p.m.) - Estadio Rommel Fernández
Domingo 25 de octubre
- Herrera FC vs San Francisco FC (4:00 p.m.) - Estadio Gustavo Posam
- Alianza FC vs Sporting SM (6:15 p.m.) - Estadio Rommel Fernández
Lunes 26 de octubre
- Veraguas United vs Unión Coclé (8:00 p.m) - Estadio "Toco" Castillo - en vivo por RPC