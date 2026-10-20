LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  20 de octubre de 2026 - 10:57

LPF: Partidos para la jornada 13 en el Apertura 2026

Conoce el calendario completo de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 13 en el Apertura 2026
LPF: Partidos para la jornada 13 en el Apertura 2026FOTO: LPF

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se disputará del viernes 23 al lunes 26 de octubre, con seis encuentros que prometen emociones, destacando el Clásico Nacional entre Tauro FC y Plaza Amador.

La fecha iniciará con el choque entre Árabe Unido y UMECIT FC en el Estadio Armando Dely Valdés, el viernes 23 de octubre.

Partidos para la jornada 13 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 23 de octubre

  • Árabe Unido vs UMECIT FC (8:30 p.m.) - Estadio Armando Dely Valdés

Sábado 24 de octubre

  • CD Universitario vs CAI (6:15 p.m.) - Estadio Universidad Latina
  • Tauro FC vs Plaza Amador (8:30 p.m.) - Estadio Rommel Fernández

Domingo 25 de octubre

  • Herrera FC vs San Francisco FC (4:00 p.m.) - Estadio Gustavo Posam
  • Alianza FC vs Sporting SM (6:15 p.m.) - Estadio Rommel Fernández

Lunes 26 de octubre

  • Veraguas United vs Unión Coclé (8:00 p.m) - Estadio "Toco" Castillo - en vivo por RPC

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