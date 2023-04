LPF: Partidos para la Jornada 15 del Apertura 2023

El 22 de abril, se jugarán 3 partidos en horas de la tarde, Deportivo Árabe Unido vs Potros del Este, Tauro FC vs Club Deportivo Plaza Amador y Sporting San Miguelito vs Alianza FC. Luego en l noche Herrera FC vs San Francisco, UMECIT VS Club Deportivo Universitario y Atlético Chiriquí vs CAI.