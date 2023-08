LPF: Partidos para la Jornada 5 del Clausura 2023

El viernes 18 inicia la jornada con el duelo entre Plaza Amador vs Árabe Unido. El sábado 19 de agosto se midió ante Universitario vs San Francisco, luego el Atlético Chiriquí contra Herrera FC y cierran CAI vs UMECIT. Mientras que el domingo 20 de agosto juegan Tauro FC vs Alianza FC y la jornada termina con el Sporting San Miguelito contra Potros del Este.