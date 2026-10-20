Veraguas United vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J13 de la LPF FOTO / ChatGPT

Veraguas United y Unión Coclé, equipos con momentos distintos en la tabla de posiciones, se miden el próximo lunes en la jornada 13 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en las acciones de la Conferencia Oeste.

Ambos clubes vienen de perder, primero el Veraguas United cayó 3-1 ante el CAI en el Estadio Rommel Fernández. Mientras que el Unión Coclé cayó en casa ante el Herrera FC 3-2.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse