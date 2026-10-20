Veraguas United vs Unión Coclé: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J13 de LaLiga

Veraguas United y Unión Coclé, equipos con momentos distintos en la tabla de posiciones, se miden el próximo lunes en la jornada 13 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en las acciones de la Conferencia Oeste.
El equipo de Felipe Borowsky es segundo en su conferencia con 18 puntos, mientras que los coclesanos son últimos con apenas 5 unidades.
Fecha, hora y dónde ver Veraguas United vs Unión Coclé en la LPF
- Fecha: Lunes 26 de octubre
- Hora: 8:00 P.M.
- Lugar: Estadio "Toco" Castillo
- Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC