Clasificatoria Copa Oro Concacaf W: Partidos para hoy miércoles 20 de septiembre 

En la Clasificatoria a la Copa Oro W, los 34 equipos participantes se dividirán en tres ligas: Liga A, Liga B y Liga C.

La Liga A tendrá a los nueve equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de tres. La Liga B estará formada por 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos, mientras que la Liga C tendrá 13 equipos en total. En la Liga C, el Grupo A tendrá tres equipos, mientras que el Grupo B, el Grupo C y el Grupo D tendrán tres equipos cada uno.

En las tres ligas, los equipos jugarán a ida y vuelta.

Los tres ganadores de grupo de la Liga A se clasificarán para la Copa Oro W 2024. Los tres equipos en segundo lugar de la Liga A avanzarán a los Play-Offs, que incluirán a los tres ganadores del grupo de la Liga B. Los equipos en segundo lugar de la Liga A jugarán un partido de playoffs único contra los ganadores del grupo de la Liga B para determinar el últimos tres lugares en la Copa Oro W 2024, así lo anunció Concacaf.