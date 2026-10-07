La selección de Panamá desciende posiciones en el ranking FIFA

La selección de Panamá cayó posiciones en el ranking FIFA, que recientemente se actualizó de manera oficial este miércoles 7 de octubre, después de disputarse partidos de Fecha FIFA, para algunos amistosos y otros en distintas etapas de Liga de Naciones.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen caen a la posición número 46 este 7 de octubre, luego de que después de finalizar la Copa del Mundo descendieran 10 posiciones hasta la 44.

Según la actualización FIFA "La Roja" sumó 3.58 solo en el duelo ante Ecuador, que terminan ganando en la tanda de penales para adjudicarse el tercer lugar de la Copa Kirin.

Selección de Panamá en amistosos Fecha FIFA

En tres partidos amistosos, Panamá no ganó ni perdió en 90' minutos, con empate ante India 1-1 en el primer partido de la denominada gira asiática, un partido con gran número de debutantes en cancha como titulares.

En el segundo partido amistoso llegó un empate 1-1 ante Nueva Zelanda, en un duelo con gran ritmo desde inicio y se cerró la gira con el también 1-1 ante Ecuador y ganando 7-6 en la tanda de penales.

La nueva actualización llegará el 18 noviembre 2026, después de cruciales partidos del Mes de la Patria en territorio panameño.