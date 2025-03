Liga de Naciones CONCACAF: Selección de Panamá ya tiene grupo al completo

Con la llegada anoche al hotel de concentración de las últimas unidades que faltaban, Thomas Christiansen , entrenador del onceno nacional, cuenta con todo su arsenal a disposición para preparar su plan para enfrentar al seleccionado de las barras y las estrellas en el Final Four.

Ayer el equipo cumplió su segundo entrenamiento desde su llegada el pasado sábado a la ciudad de Los Ángeles, con la lluvia y una fría brisa de unos 12 grados centígrados como testigo en el Titan Stadium, sede del equipo de fútbol de la Universidad de Cal State Fullerton y nueva base de la Selección de Panamá.

Ya cada falta menos para que Panamá dispute su tercer Final Four de manera consecutiva y vaya que los jugadores no piensan en más nada que aprovechar esta oportunidad y avanzar a la gran final, hecho que no han podido hacer en sus últimas dos apariciones en Las Vegas 2023 y Dallas 2024.

Itinerario de la Selección de Panamá

Para este martes 18 de marzo, el entrenador Thomas Christiansen atenderá a los medios de comunicación en las obligatorias ruedas de prensa para los DTs de las cuatro selecciones en el SoFi Stadium, sede del Final Four.

El estratega hispano-danés tiene agendado hablar ante los periodistas a las 3:00 p.m. hora local (5:00 p.m. hora de Panamá).

Luego de la rueda de prensa, la Selección de Panamá realizará esta tarde su tercer entrenamiento en la ciudad de Fullerton, California.

FUENTE: FPF