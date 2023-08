Nacho Quintana: "Eso que vio el mundo por 90 minutos es lo que me hace amar Panamá"

"Durante más de 2 años me costó mucho explicar lo que significaba dirigir a este país, no encontraba las palabras justas y correctas para definir lo que me hacían sentir cada una de las jugadoras que han pasado por este proceso. Fue hasta el 3er partido de una copa del mundo que durante 90 min pudieron transmitir con fútbol lo que 11 mujeres panameñas vestidas de futbolistas son capaces de hacer", inició relatando Nacho Quintana.