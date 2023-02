 Panamá Femenina: Así fue su llegada a suelo panameño 

Live Blog Post

Emotivas palabras de Mills

"Agradecerle a Dios, a mi familia, fue duro el proceso, estábamos sola, nadie creía en nosotras, pero luchamos, creímos y como siempre lo digo, estoy orgullosa de las jugadoras, en algún momento de mi vida pensé en retirarme, pero yo dije que quería luchar con ustedes, el tiempo de Dios es perfecto y quiero agradecerle a Víctor Suárez que me dijo no me rindiera. También a mi Madre, hermana , Papá y mis tías que están en el cielo", destacó Natalia Mills.