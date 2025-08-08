 Panamá Femenina será cabeza de grupo en las eliminatorias Concacaf W

Concacaf ha confirmado detalles clave de la clasificatoria W 2025/26 de la Confederación, en la que participarán 30 Asociaciones Miembro. Esta competencia servirá como fase preliminar del Campeonato W 2026 Y Panamá Femenina será cabeza de grupo.
En estas clasificatorias, que no incluirán a las dos selecciones mejor posicionadas de la región según el Ranking Femenino de Concacaf —las cuales han recibido un pase directo al Campeonato W 2026—, los equipos participantes serán distribuidos en seis grupos para disputar la Fase Inicial del torneo.
Durante la Fase de Grupos, cada equipo disputará dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.
DETALLES DEL SORTEO
El miércoles 20 de agosto, Concacaf llevará a cabo el sorteo oficial de la Clasificatoria W. Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a través del canal oficial de YouTube de Concacaf, a partir de las 7:00 p.m. ET.
El evento se llevará a cabo utilizando cuatro bombos. Según el Ranking Femenino de Concacaf, las selecciones participantes han sido clasificadas del 1 al 30 y, en función de su posición, preasignadas directamente a un grupo o distribuidas en uno de los cuatro bombos, de la siguiente manera:
- Equipos preclasificados (seis selecciones mejor posicionadas): Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Panamá (Grupo D), Haití (Grupo E), El Salvador (Grupo F).
- Bombo 1 (siguientes seis mejores clasificados): Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba, Bermuda.
- Bombo 2 (siguientes seis mejores clasificados): Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao.
- Bombo 3 (siguientes seis mejores clasificados): Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica.
- Bombo 4 (seis equipos peor clasificados): San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Caimán, Anguila, Islas Turcas y Caicos.
El sorteo comenzará con la confirmación de la posición de grupos para las seis selecciones preclasificadas, ubicando al equipo mejor clasificado en el Grupo A y al de menor clasificación en el Grupo F.
El sorteo continuará con el Bombo 1. El primer equipo extraído será ubicado en el Grupo A (posición A2), el segundo en el Grupo B (B2), el tercero en el Grupo C (C2), el cuarto en el Grupo D (D2), el quinto en el Grupo E (E2) y el sexto en el Grupo F (F2). Este mismo procedimiento se repetirá para los Bombos 2, 3 y 4, asignando de manera secuencial los equipos a los Grupos A al F.
Al término del sorteo, cada grupo estará conformado por cinco selecciones: una preclasificada y una proveniente de cada uno de los cuatro bombos.
El calendario de partidos de la Clasificatoria W 2025-26 se anunciará después del sorteo.
FUENTE: CONCACAF