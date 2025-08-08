 Panamá Femenina será cabeza de grupo en las eliminatorias Concacaf W

Concacaf ha confirmado detalles clave de la clasificatoria W 2025/26 de la Confederación, en la que participarán 30 Asociaciones Miembro. Esta competencia servirá como fase preliminar del Campeonato W 2026 Y Panamá Femenina será cabeza de grupo.

La Clasificatoria W incluirá a 30 Asociaciones Miembro y se llevará a cabo durante las Fechas FIFA Femeninas de noviembre 2025, así como febrero y abril 2026.

En estas clasificatorias, que no incluirán a las dos selecciones mejor posicionadas de la región según el Ranking Femenino de Concacaf —las cuales han recibido un pase directo al Campeonato W 2026—, los equipos participantes serán distribuidos en seis grupos para disputar la Fase Inicial del torneo.

Durante la Fase de Grupos, cada equipo disputará dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

DETALLES DEL SORTEO

El miércoles 20 de agosto, Concacaf llevará a cabo el sorteo oficial de la Clasificatoria W. Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a través del canal oficial de YouTube de Concacaf, a partir de las 7:00 p.m. ET.

El evento se llevará a cabo utilizando cuatro bombos. Según el Ranking Femenino de Concacaf, las selecciones participantes han sido clasificadas del 1 al 30 y, en función de su posición, preasignadas directamente a un grupo o distribuidas en uno de los cuatro bombos, de la siguiente manera:

Equipos preclasificados (seis selecciones mejor posicionadas): Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Panamá (Grupo D), Haití (Grupo E), El Salvador (Grupo F).

Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Panamá (Grupo D), Haití (Grupo E), El Salvador (Grupo F). Bombo 1 (siguientes seis mejores clasificados): Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba, Bermuda.

Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba, Bermuda. Bombo 2 (siguientes seis mejores clasificados): Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao.

Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao. Bombo 3 (siguientes seis mejores clasificados): Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica.

Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica. Bombo 4 (seis equipos peor clasificados): San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Caimán, Anguila, Islas Turcas y Caicos.

El sorteo comenzará con la confirmación de la posición de grupos para las seis selecciones preclasificadas, ubicando al equipo mejor clasificado en el Grupo A y al de menor clasificación en el Grupo F.

El sorteo continuará con el Bombo 1. El primer equipo extraído será ubicado en el Grupo A (posición A2), el segundo en el Grupo B (B2), el tercero en el Grupo C (C2), el cuarto en el Grupo D (D2), el quinto en el Grupo E (E2) y el sexto en el Grupo F (F2). Este mismo procedimiento se repetirá para los Bombos 2, 3 y 4, asignando de manera secuencial los equipos a los Grupos A al F.

Al término del sorteo, cada grupo estará conformado por cinco selecciones: una preclasificada y una proveniente de cada uno de los cuatro bombos.

El calendario de partidos de la Clasificatoria W 2025-26 se anunciará después del sorteo.

FUENTE: CONCACAF