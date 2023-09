Panamá Femenina: "Si no demostramos en la cancha pueden pasar esas cosas", Nacho Quintana

"Para mí las rotaciones se hacen porque para mí todas las jugadoras son importantes. Yo no tengo jugadoras titulares y tengo que salir así, darle la misma confianza a las que le doy el miércoles y cómo no dárselas hoy, eso no va a cambiar, no son rotaciones, simplemente son confianza que se le da a las mismas jugadoras que se las puedo dar ante Jamaica y listo, no pasa nada", dijo Nacho Quintana sobre la derrota.