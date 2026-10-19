¿Thomas Christiansen se postula como entrenador de Ghana?

En redes sociales corre el rumor que el entrenador de Panamá Thomas Christiansen se postuló para el puesto de DT de la selección de Ghana, luego que la página Ghana Soccer Net publicara una noticia con dicha información.

" Según informa en exclusiva GHANAsoccernet.com, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen Tarin, se ha postulado para el puesto vacante de entrenador de la selección nacional de Ghana", señala parte de la noticia de la página.

¿Qué sucede con Thomas Christiansen?

Thomas Christiansen actualmente tiene contrato con la selección de Panamá hasta el 2030, sin embargo este rumor ha llegado al país canalero donde ya se empiezan a cuestionar si es real y a pedir explicaciones.

Hasta el momento esto es un rumor, no es confirmado por ninguna página oficial ni la FPF aún ha comunicado nada al respecto.