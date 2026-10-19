¿Thomas Christiansen se postula como entrenador de Ghana?

En redes sociales corre el rumor que el entrenador de Panamá Thomas Christiansen se postuló para el puesto de DT de la selección de Ghana, luego que la página Ghana Soccer Net publicara una noticia con dicha información.
¿Qué sucede con Thomas Christiansen?
Thomas Christiansen actualmente tiene contrato con la selección de Panamá hasta el 2030, sin embargo este rumor ha llegado al país canalero donde ya se empiezan a cuestionar si es real y a pedir explicaciones.
Hasta el momento esto es un rumor, no es confirmado por ninguna página oficial ni la FPF aún ha comunicado nada al respecto.