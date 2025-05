Víctor Griffith habla de su salto de la LPF al fútbol europeo

Salto de calidad para Víctor Griffith

"Bueno realmente fue un paso bastante grande, pasar de la LPF al fútbol europeo, pocas veces se ha visto eso, la verdad que me ha ayudado mucho, desde que llegué allá me han dado una confianza enorme, no se si vieron, jugué en posiciones que no eran la habituales mías, me abrieron una ventana de posiciones en las que por ahí me podría mostrar un poco mejor o hacer las cosas de diferentes maneras en el club", añadió el ex seleccionado nacional Sub-20.

"Ahora la expectativa que tengo es alta, estaba esperando la oportunidad de hace tiempo. Tuve muchos partidos en el comienzo del profe, al final es fútbol y me toca aprovechar esta oportunidad nuevamente", destacó.