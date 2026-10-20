Daniel Espino cierra su primera temporada en MLB: Números de novato y lo que dejó en la postemporada

Los Guardianes de Cleveland terminaron su participación en la postemporada 2026 de la MLB tras caer 4-2 en la serie ante los Rays de Tampa Bay donde el panameño Daniel Espino tuvo una aceptable participación.

El diestro lanzó en 6 partidos donde tuvo marca de 0-1 (cargó con la derrota en el cuarto partido), tuvo una apertura, lanzó 5 entradas, ponchó a 8 rivales, 3.60 de efectividad en carreras limpias y tuvo 1.60 de WHIP.

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En el sexto juego, el chico de 25 años cerró de buena manera trabajando 1.1 donde ponchó a un rival.

Espino estuvo alcanzando rectas de 100 millas en varias de sus salidas y destacando actuaciones ante el 1-2-3 de los Rays (Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero, este último, le conectó un importante doble remolcador en el cuarto partido).

Números de Daniel Espino en el 2026

En 14 partidos, lanzó en 14 partidos, 3 aperturas, 15.1 con 25 ponches, 4.11 de efectividad de carreras limpias y 1.24 de WHIP.