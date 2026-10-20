Daniel Espino cierra su primera temporada en MLB: Números de novato y lo que dejó en la postemporada

Los Guardianes de Cleveland terminaron su participación en la postemporada 2026 de la MLB tras caer 4-2 en la serie ante los Rays de Tampa Bay donde el panameñoDaniel Espino tuvo una aceptable participación.
En el sexto juego, el chico de 25 años cerró de buena manera trabajando 1.1 donde ponchó a un rival.
Espino estuvo alcanzando rectas de 100 millas en varias de sus salidas y destacando actuaciones ante el 1-2-3 de los Rays (Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero, este último, le conectó un importante doble remolcador en el cuarto partido).
Números de Daniel Espino en el 2026
En 14 partidos, lanzó en 14 partidos, 3 aperturas, 15.1 con 25 ponches, 4.11 de efectividad de carreras limpias y 1.24 de WHIP.