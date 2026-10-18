Daniel Espino: ¿Cuáles son sus números en postemporada con los Guardianes?

El panameño Daniel Espino cargó con la derrota de los Guardianes de Cleveland en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB que le permitió a los Rays de Tampa igualar la serie a dos encuentros.

En la quinta entrada, con el partido igualado 1-1, Espino ingresó con dos out para enfrentar a Yandy Díaz a quien ponchó tras seis lanzamientos.

Pero en el sexto episodio no contó con la misma suerte, ya que no pudo sacar ningún out de los tres bateadores que enfrentó. Primero le dio base por bolas a Jonathan Aranda, luego lo mismo a Chandler Simpson y Junior Caminero pegó doblete remolcador para poner la ventaja que no perderían los Rays.

Números de Daniel Espino en la Postemporada 2026

En lo que va de la postemporada, el diestro ha lanzado en 5 partidos donde tiene marca de 0-1 en 4.91 de efectividad de carreras limpias, 3.2 de entradas lanzadas, 7 ponches y 2.18 de WHIP.