Guardianes vs Rays: Hora y dónde ver EN VIVO por RPC el juego 6 de la MLB

Los Guardianes de Cleveland se preparan para un compromiso crucial ante los Rays de Tampa Bay en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) de las Grandes Ligas (MLB).

Con la serie a favor de Tampa Bay por 3-2, los Rays buscarán aprovechar su ventaja para sellar el pase a la Serie Mundial, mientras que Cleveland está obligado a conseguir la victoria para extender la eliminatoria.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tampa Bay quiere cerrar la serie

Los Rays llegan motivados tras vencer 3-1 a los Guardianes en el quinto encuentro, disputado el domingo en Cleveland. El abridor Drew Rasmussen tuvo una actuación destacada al completar siete entradas, en las que permitió una carrera y cuatro imparables, además de registrar seis ponches.

Los Guardianes, sin margen de error

Cleveland afrontará el sexto partido con la obligación de ganar para evitar la eliminación. Tras sufrir dos derrotas consecutivas en casa, el conjunto deberá responder como visitante si quiere forzar un séptimo y definitivo encuentro.

Entre sus principales referentes ofensivos figura José Ramírez, quien continúa siendo una pieza fundamental para los Guardianes. En el quinto juego, el dominicano estableció una marca de la franquicia al alcanzar base en 17 partidos consecutivos de postemporada.

Fecha, hora y dónde ver Rays vs Guardianes

Fecha: Lunes 19 de octubre

Hora: 7:00 P.M. (hora de Panamá)

Dónde ver: Por la señal de RPC