MLB MLB -  20 de octubre de 2026 - 10:44

Iván Herrera: ¿Cuántos millones ganaría en el 2027?

El receptor panameño Iván Herrera saldría del pre arbitraje tras cumplir sus primeras tres temporadas completas en la MLB.

Iván Herrera: ¿Cuántos millones ganaría en el 2027?

Iván Herrera: ¿Cuántos millones ganaría en el 2027?

FOTO: MLB - IA

Tras cumplir con sus primeros tres años de servicio en las Grandes Ligas (MLB), el receptor y bateador designado Iván Herrera entrará en la etapa de arbitraje (4-6 años), en la que podrá negociar su salario, algo que no podía hacer en sus primeras tres campañas de pre-arbitraje.

Los números que ha puesto el panameño en las últimas dos temporadas con los Cardenales de San Luis le permitirá entrar en la lista de panameños que ganarán millones en el 2027, junto a Edmundo Sosa, Miguel Amaya y José Caballero.

En el 2026, Herrera de 26 años jugó 161 partidos, conectando 146 imparables en 605 turnos al bate con 19 cuadrangulares, 69 carreras empujadas, 98 anotadas, 26 dobles, 1 triple, 76 bases por bolas y 138 ponches.

Proyección salarial de Iván Herrera para el 2027

El panameño que ganó 798,800 dólares en el 2026, tiene una proyección salarial de 4,600,000 millones de dólares de cara al 2027, según las estimaciones de arbitraje de Spotrac.

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