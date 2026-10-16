MLB MLB -  16 de octubre de 2026 - 17:25

Iván Herrera habló sobre el debut de Leonardo Bernal con los Cardenales

Iván Herrera conversó para Deportes RPC sobre su rendimiento y la llegada de su compatriota Leonardo Bernal a las Grandes Ligas.

Iván Herrera habló sobre el debut de Leonardo Bernal con los Cardenales
Iván Herrera habló sobre el debut de Leonardo Bernal con los Cardenales

El receptor panameño Iván Herrera dio una entrevista para Deportes RPC donde conversó sobre su rendimiento en la temporada 2026 con los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas y el debut de Leonardo Bernal.

Iván Herrera se siente contento por el gran rendimiento que demostró este año y también por ahora compartir el mismo sueño con su compatriota Leonardo Bernal.

Iván Herrera y Leonardo Bernal, dos receptores en un mismo equipo

"Leo tremendo trabajo en Grandes Ligas, para mi fue muy difícil llegar y tener éxito, eso es una de las cosas más difíciles, incluso siendo tremendo bateador en Triple A y siendo catcher, tremendo trabajo por él, se mantenía listo todos los días".

La confianza es una de las claves que menciona Iván Herrera sobre su compañero que no le notó nada de presión en su debut.

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