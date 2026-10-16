Iván Herrera le envía un mensaje a Panamá luego del terremoto

El receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera envió un mensaje de fe y esperanza a Panamá y pidió el apoyo para todas las familias que fueron afectadas por el terremoto.

"Es un momento difícil para todo el país y más para las personas del interior, una de las situaciones más complicada para muchas familias que perdieron sus hogares, siento que el país se ha unido mucho para apoyar, se está haciendo lo mayor y cada uno de nosotros tiene que seguir apoyando, no se trata de hacerlo una vez, si no de buscar la manera de seguir apoyando y aportando su granito de arena, para que los panameños que se quedaron sin casas tengan un lugar para vivir", dijo Iván Herrera a RPC.