José Caballero: ¿Cuántos millones podría ganar para el 2027?

José Caballero tendría un aumento importante en su salario para el año 2027 luego que entre en un proceso de arbitraje.
Versatilidad de José Caballero
Caballero, nominado al guante de oro como utility, se desempeñó principalmente como campocorto (70 partidos), pero también vio acción en la tercera (37), segunda (23), jardín izquierdo (11), jardín derecho (9) y jardín central (4).
¿Cuánto estaría ganando "Chema"?
Esta temporada ganó 2 millones de dólares y según algunos informes, podría ganar 3.7 con el arbitraje.