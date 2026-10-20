MLB MLB -  20 de octubre de 2026 - 10:18

José Caballero: ¿Cuántos millones podría ganar para el 2027?

José Caballero tendría un aumento importante en su salario para el año 2027 luego que entre en un proceso de arbitraje.

José Caballero

José Caballero

FOTO / ChatGPT

José Caballero tendría un aumento importante en su salario para el año 2027 luego que entre en un proceso de arbitraje.

"Chema" este año tuvo una línea ofensiva de 95 imparables en 411 turnos al bate, para un promedio de .231; conectó 14 cuadrangulares, produjo 51 carreras y terminó con 34 bases robadas, además de registrar un porcentaje de embasarse (OBP) de .290 y .655 de OPS.

Versatilidad de José Caballero

Caballero, nominado al guante de oro como utility, se desempeñó principalmente como campocorto (70 partidos), pero también vio acción en la tercera (37), segunda (23), jardín izquierdo (11), jardín derecho (9) y jardín central (4).

¿Cuánto estaría ganando "Chema"?

Esta temporada ganó 2 millones de dólares y según algunos informes, podría ganar 3.7 con el arbitraje.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J1 Serie Mundial MLB

Daniel Espino cierra su primera temporada en MLB: Números de novato y lo que dejó en la postemporada

Serie Mundial 2026, Rays vs Cerveceros: Calendario completo con hora de Panamá y dónde ver

Recomendadas

Últimas noticias