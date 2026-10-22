MLB: Carlos Ruiz y Mariano Rivera figuran en el equipo ideal de la Serie Mundial

FOX Sports MLB presentó su equipo ideal de la Serie Mundial del siglo XXI, integrado por 26 peloteros que han dejado su huella en el Clásico de Otoño, entre ellos los panameños Carlos Ruiz y Mariano Rivera .

Ruiz, quien conquistó la Serie Mundial de 2008 con los Phillies de Filadelfia, fue elegido como receptor titular de esta alineación histórica, mientras que Rivera, legendario cerrador de los Yankees de Nueva York, aparece como el encargado de cerrar los partidos.

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El exreceptor chiricano fue una pieza importante en el campeonato de los Phillies en 2008, cuando Filadelfia derrotó a los Rays de Tampa Bay. Su capacidad defensiva, liderazgo y manejo del cuerpo de lanzadores lo convirtieron en una figura fundamental de aquella generación.

Por su parte, Mariano Rivera, considerado uno de los mejores cerradores en la historia de las Grandes Ligas con 652 salvamentos, conquistó cinco títulos de Serie Mundial con los Yankees y estableció un récord de 42 salvados en postemporada.

La alineación ideal de la Serie Mundial del siglo XXI - MLB

Receptor: Carlos Ruiz.

Primera base: Freddie Freeman.

Segunda base: Chase Utley.

Tercera base: David Freese.

Campocorto: Derek Jeter.

Jardín izquierdo: Barry Bonds.

Jardín central: George Springer.

Jardín derecho: Hideki Matsui.

Bateador designado: David Ortiz.

Lanzador abridor: Madison Bumgarner.

Entre los jugadores suplentes aparecen Yadier Molina, Alex Rodríguez, Pablo Sandoval, Justin Turner, Corey Seager, Juan Soto y Jayson Werth.

La selección de lanzadores también incluye a Curt Schilling, Jon Lester, Yoshinobu Yamamoto, Gerrit Cole, Chris Carpenter, Josh Beckett, Walker Buehler y Tim Lincecum, además del panameño Mariano Rivera como cerrador.