MLB: Daniel Espino carga con la derrota de los Guardianes y los Rays igualan serie

Los Rays de Tampa Bay consiguieron una importante victoria por 7-3 sobre los Guardianes de Cleveland en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas ( MLB ) , disputado en el Progressive Field.

La novena dirigida por Kevin Cash respondió en un encuentro de mucha importancia y logró empatar la serie 2-2, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la Serie Mundial 2026.

Cleveland tomó la ventaja desde la primera entrada gracias a un sencillo remolcador de Chase DeLauter, que permitió anotar a Steven Kwan. Sin embargo, Tampa Bay reaccionó en el tercer episodio con un imparable productor de Jonathan Aranda que llevó al plato a Yandy Díaz para igualar las acciones.

Los Rays volvieron a producir en el sexto capítulo y tomaron ventaja de 2-1, antes de fabricar un ataque de tres carreras en la séptima entrada para ampliar la diferencia.

Aunque los Guardianes respondieron con dos anotaciones en el cierre del séptimo episodio para acercarse 5-3, Tampa Bay sentenció el compromiso con otras dos carreras en la novena entrada con HR del cubano Díaz y aseguró el triunfo por 7-3.

La ofensiva de los Rays terminó con 11 imparables, mientras que Cleveland conectó siete y cometió dos errores defensivos.

Daniel Espino cargó con la derrota

El panameño entró en la quinta entrada donde ponchó a Yandy Díaz, pero en la sexta, no pudo retirar out, permitió dos bases por bolas antes del doble productivo de Junior Caminero para poner el juego momentáneamente 2-1.