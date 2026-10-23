MLB: Panameños campeones de la Serie Mundial en la historia

Panamá tiene un lugar especial en la historia del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) gracias a los peloteros que han llevado el nombre del país a lo más alto del diamante.
Panameños ganadores de Serie Mundial
Jugador / Año / Equipo (s)
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Héctor López / 1961, 1962 / Yankees de Nueva York
- Ruthford “Chico” Salmon / 1970 / Orioles de Baltimore
- Manny Sanguillén / 1971, 1979 / Piratas de Pittsburgh
- Allan Lewis / 1972, 1973 / Atléticos de Oakland
- Rennie Stennett / 1979 / Piratas de Pittsburgh
- Omar Moreno / 1979 / Piratas de Pittsburgh
- Juan Berenguer / 1984, 1987 / Tigres de Detroit y Mellizos de Minnesota
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Mariano Rivera / 1996, 1998, 1999, 2000, 2009 / Yankees de Nueva York
- Ramiro Mendoza / 1996, 1998, 1999, 2000, 2004 / Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston
- Rubén Rivera / 1996 / Yankees de Nueva York
- Carlos Ruiz / 2008 / Filis de Filadelfia
- Johan Camargo / 2021 / Bravos de Atlanta
Panamá también ha triunfado desde el cuerpo técnico
Otro nombre que merece reconocimiento es el de Roberto Kelly, quien conquistó tres títulos de Serie Mundial como integrante del cuerpo técnico de los Gigantes de San Francisco, en 2010, 2012 y 2014.