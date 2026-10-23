MLB: Panameños campeones de la Serie Mundial en la historia FOTO / ChatGPT

Panamá tiene un lugar especial en la historia del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) gracias a los peloteros que han llevado el nombre del país a lo más alto del diamante.

Lista de panameños campeones de la Serie Mundial Un total de 12 peloteros panameños han conseguido un anillo de campeón de la Serie Mundial. La lista incluye figuras que brillaron en diferentes épocas de las Grandes Ligas.

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