MLB: Partido para hoy 19 de octubre en el Campeonato de la Liga Americana

Los Guardianes de Cleveland afrontarán un partido decisivo frente a los Rays de Tampa Bay, en el sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en la MLB.

Tampa Bay llega con ventaja de 3-2 y tendrá la oportunidad de asegurar su clasificación a la Serie Mundial ante su público, mientras Cleveland está obligado a ganar para mantener viva su temporada.

Tampa Bay busca sellar su boleto a la Serie Mundial

Los Rays llegan fortalecidos después de imponerse 3-1 en el quinto partido, disputado el domingo en Cleveland. El abridor Drew Rasmussen fue determinante al trabajar siete entradas, permitir una carrera y cuatro imparables, además de ponchar a seis bateadores. Bryan Baker se encargó del noveno episodio para conseguir su quinto salvamento de la postemporada. Reuters

En el aspecto ofensivo, Yandy Díaz sobresalió con tres imparables y una carrera anotada. Jonathan Aranda y Liam Hicks también aportaron carreras impulsadas, en una noche en la que Tampa Bay volvió a demostrar su capacidad para combinar el pitcheo y la defensa con una ofensiva oportuna. Reuters

Cleveland se juega la temporada

Los Guardianes no tienen margen de error. Después de perder los dos últimos encuentros en casa, deberán responder en territorio rival para evitar la eliminación y llevar la serie al séptimo y definitivo partido.

Una de las principales figuras de Cleveland es José Ramírez, quien continúa siendo una referencia ofensiva del equipo. En el quinto encuentro estableció un récord de la franquicia al alcanzar base en 17 partidos consecutivos de postemporada. También destaca el novato Chase DeLauter, quien igualó la marca del equipo de más imparables para un novato en una misma postemporada, con 11.

Partido para hoy en la MLB