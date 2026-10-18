MLB: Partidos para hoy 18 de octubre en la Serie de Campeonato

Este domingo se jugará el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de MLB entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay desde las 4:00 pm en el Progressive Field.

La serie llega empatada 2-2 luego del triunfo de este sábado de los Rays 7-3 en el despertar de la ofensiva liderada por Junior Caminero, Jonathan Aranda y Yandy Díaz.

Partidos para hoy en la MLB

Drew Rasmussen será el abridor por los Rays de Tampa Bay, registra una marca de 1-0 con una efectividad de 1.29 y 17 ponches en 14 entradas lanzadas. Ya se enfrentó a Cleveland en el Juego 1, donde recetó siete ponches y permitió dos carreras en seis episodios de labor.

Mientras que por los Guardianes va el zurdo Parker Messick su récord actual en estos playoffs es de 0-2 con un promedio de carreras limpias de 3.09, su última salida en el Juego 2 fue sólida, ya que lanzó 5 entradas y las tres anotaciones que permitió fueron completamente sucias (por errores defensivos).

El juego inicia a las 4:00 pm y puedes seguir todos los detalles en RPCTV.com.