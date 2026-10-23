MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 1 en la Serie Mundial 2026?

El duelo monticular del juego 1 de la Serie Mundial 2026 en las Grandes Ligas ( MLB ) quedó definido, luego de la elección de los mánagers y cuerpo técnico de los Tampa Bay Rays y Cerveceros de Milwaukee.

El timonel de los Rays, Kevin Cash, en lugar de recurrir a su as Drew Rasmussen, enviará a la lomita a su líder veterano Nick Martínez de 36 años para el Juego 1, donde enfrentará al estelar de los Cerveceros, Jacob Misiorowski , y esto permite a los Rays otorgarle a Rasmussen un día adicional de descanso antes de su apertura en el Juego 2.

El equipo registra una marca de 24-9 en los partidos iniciados por Martínez. Durante la temporada regular, fue uno de los abridores más efectivos de la Liga Americana, con una efectividad de 3.10 en 180 entradas repartidas en 31 aperturas, lo que le valió su primera selección al Juego de Estrellas en una trayectoria en las Grandes Ligas que comenzó en 2014.

Jacob Misiorowski y una gran responsabilidad - MLB

Por su parte, Pat Murphy tiene plena confianza en Misiorowski para iniciar con victoria la Serie Mundial. El derecho de 24 años es el candidato número uno para ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional gracias a su récord de 16-5 en la temporada regular con efectividad de 1.80, aunque en postemporada tiene efectividad de 3.24 en 8.1 entradas lanzadas.

FUENTE: MLB