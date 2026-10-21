MLB MLB -  21 de octubre de 2026 - 09:45

MLB: Rays y Cerveceros buscarán su primera Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay perdieron la Serie Mundial de la MLB en el 2008 y el 2020, mientras que los Cerveceros de Milwaukee cayeron en 1982.

MLB: Rays y Cerveceros buscarán su primera Serie Mundial

MLB: Rays y Cerveceros buscarán su primera Serie Mundial

FOTO / ChatGPT

Los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee representan dos historias distintas dentro de las Grandes Ligas (MLB).

Rays de Tampa Bay

Los Rays disputaron las Series Mundiales de 2008 y 2020, pero perdieron ambas. En 2008 cayeron ante los Phillies de Filadelfia por 4-1 y en 2020 ante los Dodgers de Los Ángeles por 4-2. La edición de 2026 representa su tercera aparición en el Clásico de Otoño.

Figuras

  • Junior Caminero despachó 42 HR y remolcó 101 carreras. Promedió .276, conectó 170 imparables y registró un OPS de .884. Su poder ofensivo lo convierte en una de las principales amenazas de Tampa Bay.
  • Yandy Díaz promedió .293 con 22 HR, acumuló 180 hits y 85 carreras impulsadas.
  • Jonathan Aranda despachó 22 HR con 92 impulsadas. Terminó con promedio de .274 y 159 imparables.

Cerveceros de Milwaukee

Su única participación anterior en una Serie Mundial fue en 1982, cuando perdieron por 4-3 ante los Cardenales de San Luis. La edición de 2026 marca su regreso a la final después de 44 años.

Figuras

  • Jackson Chourio pegó 25 HR con 75 remolcadas. Bateó para .291, con 152 hits, 96 carreras anotadas y 23 bases robadas.
  • Brice Turang conectó 21 HR con 100 producidas. Registró promedio de .268, 156 imparables y 19 bases robadas.
  • Jake Bauers despachó 26 HR con 86 carreras remolcadas. Finalizó con promedio de .266, 127 hits y un OPS de .874.
  • William Contreras pegó 18 HR con 94 impulsadas. Bateó para .270 y sumó 153 hits.
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