Mundial 2026: Estrella de los Yankees dirá presente en el sorteo

Aaron Judge formará parte del Sorteo Final para la Copa Mundial 2026 esta semana en Washington, D.C., junto con leyendas de otros deportes.

El Sorteo Final es donde se revelarán los enfrentamientos de la fase de grupos para la próxima Copa Mundial de fútbol. El Mundial del 2026 contará con 48 países por primera vez, con los Estados Unidos como el país anfitrión principal y Canadá y México también albergando partidos.

Judge será uno de los cuatro asistentes del sorteo que ayudarán a la leyenda del fútbol Rio Ferdinand, excapitán de la selección de Inglaterra, a realizar el Sorteo Final a las 12 p.m. ET del viernes. El sorteo dividirá a los 48 países participantes en 12 llaves de cuatro para la fase de grupos del icónico torneo de fútbol.

La superestrella de los Yankees de Nueva York estará acompañada en el escenario por la leyenda del fútbol americano Tom Brady, el ícono del baloncesto Shaquille O'Neal y el grande del hockey sobre hielo Wayne Gretzky.

Aaron Judge, un amante del fútbol

"Sigo el fútbol de cerca, así que ser parte del sorteo de la Copa Mundial es increíblemente especial", dijo Judge en un comunicado de la FIFA. "Con la final programada para Nueva York/Nueva Jersey, justo donde juego, no veo la hora de ver cuáles equipos lucharán por el título en nuestro propio patio".

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA del 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, no muy lejos del Yankee Stadium -- el próximo 19 de julio.

Eso será apenas unos meses después de que Judge sea el capitán de los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026, el propio torneo internacional del béisbol.

FUENTE: MLB