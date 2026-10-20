MLB MLB -  20 de octubre de 2026 - 08:31

Serie Mundial 2026, Rays vs Cerveceros: Calendario completo con hora de Panamá y dónde ver

Los Rays de Tampa (mejor récord de la Liga Americana con 98-64) y los Cerveceros de Milwaukee (mejor récord de la MLB con 103-59) se miden en la Serie Mundial.

Serie Mundial 2026

Serie Mundial 2026, Rays vs Cerveceros: Calendario completo con hora de Panamá y dónde ver

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Los Rays de Tampa Bay (mejor récord de la Liga Americana con 98-64) y los Cerveceros de Milwaukee (mejor récord de la MLB con 103-59) se verán las caras en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas.

Calendario de la Serie Mundial 2026 - Rays vs Cerveceros

Viernes 23 de octubre

  • Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.

Sábado 24 de octubre

  • Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.

Lunes 26 de octubre

  • Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.

Martes 27 de octubre

  • Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.

Miércoles 28 de octubre

  • Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.

Viernes 29 de octubre

  • Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.

Sábado 31 de octubre

  • Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.
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