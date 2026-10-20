Serie Mundial 2026, Rays vs Cerveceros: Calendario completo con hora de Panamá y dónde ver

Los Rays de Tampa Bay (mejor récord de la Liga Americana con 98-64) y los Cerveceros de Milwaukee (mejor récord de la MLB con 103-59) se verán las caras en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas.
- Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.
Sábado 24 de octubre
- Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.
Lunes 26 de octubre
- Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.
Martes 27 de octubre
- Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.
Miércoles 28 de octubre
- Cerveceros de Milwaukee vs Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field a las 7:00 P.M.
Viernes 29 de octubre
- Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.
Sábado 31 de octubre
- Rays de Tampa Bay vs Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field a las 7:00 P.M.