Tampa Bay vs New York Yankees: Fecha, hora y donde ver J3 ALDS de MLB

Después de anotar 18 rayitas en dos partidos frente a los Medias Rojas, la semana pasada en la ronda del Comodín, los New York Yankees se vieron apagados en su ofensiva. El lunes, sus únicas dos vueltas fueron producto de jonrones solitarios de Ben Rice. De hecho, Rice es el primer jugador en la ilustre historia de los Yankees en tener dos partidos de múltiples cuadrangulares en una postemporada, tras disparar dos también en el Juego 1 vs. Boston.
Los dirigidos por Aaron Boone están obligados a ganar ya que se encuentran debajo en la serie 0-2.
RAYS DE TAMPA BAY VS NEW YORK YANKEES: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J3 ALDS MLB
- Fecha: miércoles 7 de octubre de 2026
- Hora: 5:00 PM
- Lugar: Yankee Stadium
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC
FUENTE: MLB