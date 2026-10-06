MLB MLB -  6 de octubre de 2026 - 17:09

Tampa Bay vs New York Yankees: Fecha, hora y donde ver J3 ALDS de MLB

Los Yankees de Nueva York regresan a casa para recibir a los Tampa Bay Rays en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Tampa Bay vs New York Yankees: Fecha

Tampa Bay vs New York Yankees: Fecha, hora y donde ver J3 ALDS de MLB

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Después de anotar 18 rayitas en dos partidos frente a los Medias Rojas, la semana pasada en la ronda del Comodín, los New York Yankees se vieron apagados en su ofensiva. El lunes, sus únicas dos vueltas fueron producto de jonrones solitarios de Ben Rice. De hecho, Rice es el primer jugador en la ilustre historia de los Yankees en tener dos partidos de múltiples cuadrangulares en una postemporada, tras disparar dos también en el Juego 1 vs. Boston.

Por el equipo de Tampa subirá al montículo el derecho Nick Martínez, mientras que por los del Bronx lo hará Max Fried.

Los dirigidos por Aaron Boone están obligados a ganar ya que se encuentran debajo en la serie 0-2.

RAYS DE TAMPA BAY VS NEW YORK YANKEES: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J3 ALDS MLB

  • Fecha: miércoles 7 de octubre de 2026
  • Hora: 5:00 PM
  • Lugar: Yankee Stadium
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: MLB

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