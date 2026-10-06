Tampa Bay vs New York Yankees: Fecha, hora y donde ver J3 ALDS de MLB

Después de anotar 18 rayitas en dos partidos frente a los Medias Rojas, la semana pasada en la ronda del Comodín, los New York Yankees se vieron apagados en su ofensiva. El lunes, sus únicas dos vueltas fueron producto de jonrones solitarios de Ben Rice. De hecho, Rice es el primer jugador en la ilustre historia de los Yankees en tener dos partidos de múltiples cuadrangulares en una postemporada, tras disparar dos también en el Juego 1 vs. Boston.