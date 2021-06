Rogelio Funes Mori se pone la 9 de México en Copa Oro

El técnico argentino tendrá una opción muy interesante para reforzar su delantera con el ex River Plate. Luego de la derrota con Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League por 3 a 2, los mexicanos buscan una opción para la próxima Copa Oro

"Funes Mori al Tri. El '9' del Tata", titularon en el diario Record de Mexico. "Al fin: a Rogelio le llega la carta de naturalizado en días y el Tri lo incluirá en la lista de Copa de Oro. Pocos foráneos han triunfado en Mexico, pero Martino confía en el rayado", sentenciaron.

Rogelio Funes Mori.jpeg Rogelio Funes Mori tapa de diarios

Por su parte, en el diario Ovaciones publicaron que "Rogelio Funes Mori sigue como una latente posibilidad de ser convocado, ya que legalmente está por presumir que es mexicano" ya que, según informaron, están esperando “la entrega del certificado de ciudadano mexicano de parte del gobierno.”

El ex River había formado parte del seleccionado argentino en tres ocasiones. En 2009 jugó dos encuentros con la sub 18, en 2011 fue convocado por Batista para disputar el Sudamericano Sub 20 y en 2012, debutó con la selección mayor en un amistoso ante Brasil, de la mano de Alejandro Sabella. Nunca pudo consolidar en los pocos minutos que tuvo en la Selección Argentina lo mucho y bueno que demostró en su paso por Monterrey de México. ¿Lo veremos vestir la Tricolor?