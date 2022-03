Indian Wells 2022: Las tenistas favoritas para ganar

Por otro lado, no se quedan atrás, Sabalenka, Swiatek, Kontaveit, Sakkari, Badosa, Pliskova, Garbiñe Muguruza, Jabeur y Collins, cabezas de serie que van en busca de la corona.

GRANDES AUSENCIAS

En este Indian Wells 2022, dos tenistas del top 20 no estarán en el Master 1000, entre ellas se encuentra Ashleigh Barty, no estará porque no se siente en condiciones para lograr el triunfo.

Anastasia Pavlyyuchenkova es la otra ausencia del Indian Wells, siendo la número 14 de la WTA.

¿Cuál sería tu favorita?

El torneo arrancó el 7 de marzo y culminará el 20 de este mismo mes.