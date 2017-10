Muere Charles Low, actor de “Goodfellas” y amigo de De Niro

ALLENDALE, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Charles Low, un agente de bienes raíces cuya amistad con Robert De Niro lo llevó a tener una carrera como actor que incluyó una notable aparición en "Goodfellas" (“Buenos muchachos”), falleció. tenía 89 años.

Low, quien se hacía llamar Chuck, murió el 18 de septiembre en un asilo en Nueva Jersey.

Low y De Niro desarrollaron una amistad luego que el actor rentó un apartamento en un edificio de Low en Nueva York. Low llegó a actuar en varias películas, entre ellas "Scent of a Woman" (“Perfume de mujer”), “The King of Comedy" (“El rey de la comedia”) y "Once Upon a Time in America" (“Érase una vez en América”), y también apareció en la serie de HBO "The Sopranos" (“Los Soprano”).

Pero su papel más memorable fue el de "Goodfellas", como el vendedor de pelucas Morris "Morrie" Kessler. El personaje era acuchillado por detrás en la cabeza.

La familia de Low dijo que su funeral fue el 20 de septiembre en Elmont, Nueva York.