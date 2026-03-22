LaLiga Fútbol Internacional -  22 de marzo de 2026 - 17:39

Mallorca vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J30 de LaLiga

El Real Madrid sigue vivo en la pelea por LaLiga luego de su último encuentro donde lograron victoria para mantenerse a cuatro puntos del FC Barcelona.

Mallorca vs Real Madrid: Fecha

Mallorca vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J30 de LaLiga

FOTO / REAL MADRID

El Real Madrid sigue vivo en la pelea por LaLiga luego de su último encuentro donde lograron victoria para mantenerse a cuatro puntos del FC Barcelona.

Los de Álvaro Arbeloa ganaron 3-2 al Atlético de Madrid gracias a un gol de Fede Valverde y un doblete de Vinicius Jr. para sumar 69 unidades.

El Mallorca cayó 2-1 ante el Elche donde Pablo Torre descontó el partido para quedarse con 28 puntos en el puesto 18, zona de descenso.

En la primera vuelta estos equipos se midieron en el Bernabéu donde los blancos en el mes de agosto del año pasado ganaron 2-1. Vedat Muriqi adelantó a los visitantes, pero con goles de Arda Guler y Vinicius Jr. le dieron vuelta al partido.

Fecha, hora y dónde seguir Mallorca vs Real Madrid

Fecha: Sábado 4 de abril

Hora: 9:15 A.M.

Lugar: Campo de fútbol Son Moix

Dónde seguir: A tarvés de las redes sociales de RPC Deportes

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