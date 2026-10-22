Premundial de Béisbol U18: Fecha, Hora y dónde ver Canadá vs Panamá FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá buscará su primera victoria cuando se enfrente a Canadá en la segunda fecha de la ronda de apertura del Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana.

Los dirigidos por Rodrigo Merón vienen de sufrir una dolorosa derrota por pizarra de 1-2 frente a Puerto Rico, quien los dejó tendidos en el séptimo y último episodio del encuentro disputado este jueves.

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