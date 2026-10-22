Premundial de Béisbol U18: Fecha, hora y dónde ver Canadá vs Panamá

La novena de Panamá buscará su primera victoria cuando se enfrente a Canadá en la segunda fecha de la ronda de apertura del Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana.
El torneo cuenta con la participación de 11 selecciones que buscarán conquistar uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de 2027. Además de asegurar su clasificación, las novenas competirán por el título que las consagre como campeonas de América.
CANADÁ VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18
- Fecha: Viernes, 23 de octubre de 2026
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: IPL Academy - Stadium 2 Boca Chica
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