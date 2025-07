Manny Pacquiao: "Mi meta es ser el campeón de mayor edad y retirarme como tal"

FOTO: Melina Pizano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Manny Pacquiao en busca de historia

“Mi meta es ser el campeón de mayor edad y retirarme como tal. Esta pelea es muy importante para mí porque es histórica. Creo que sería el primer miembro del Salón de la Fama en ganar otro título mundial, y también rompería mi propio récord como el campeón mundial de peso wélter de mayor edad”, mencionó "Pac-Man" en sesión de entrenamiento.

El récord que ahora busca el originario de Kibawe, Bukidnon Filipinas lo tiene el estadounidense Bernard Hopkins, quien lo consiguió a sus 49 años de edad.

"Creo que me quedan dos o tres peleas más. Siento que podría aguantar un par de años más. Pero voy paso a paso", señaló el campeón de ocho divisiones.

“Cuando me retiré en 2021, no me sentí bien porque tenía la certeza de que aún podía pelear. Siempre supe que podía trabajar duro, dedicarme y concentrarme en el entrenamiento. Descansé y ahora estoy de vuelta”, finalizó.

Manny Pacquiao y Mario Barrios liderarán velada de gran calibre junto púgiles como Sebastian Fundora, Tim Tszyu e Isaac Cruz vs Ángel Fierro y que será transmitida a través de la señal de RPC y Telemetro desde las 7:00 P.M.