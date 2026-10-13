Nataly Delgado disputará choque de unificación ante Irma García en velada de MVP en Arlington

La campeona mundial panameña Nataly Delgado se medirá el próximo 8 de noviembre a la mexicana Irma Garcia en choque de unificación de la categoría de peso supermosca en velada de Most Valuable Promotions en el College Park Center de la ciudad de Arlington, Texas.

Delgado (21-7-2, 5 KOs), de 32 años de edad volverá a las acciones, esta vez para unificar cinturones, en un cara a cara ante la campeona de la FIB García (25-5-1, 6 KOs), mexicana de 45 años de edad, en cartelera de la promotora de Jake Paul MVP, que liderarán Alycia Baumgardner y Elif Nur Turhan en evento estelar.

La originaria de la provincia de Veraguas llegará a este pleito luego de convertirse en campeona absoluta de la AMB tras ganarle por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga el pasado mes de junio en Orlando Florida. Mientras que la del Distrito Federal de México vio acción por última vez en abril, cuando le ganó a Emma Dolan en territorio británico.

Una actuación impecable de la diestra de la tierra bañada por dos mares le valió el conquistar los máximos honores, después de pasar un tiempo como interina y de defender con éxito aquel cinturón en su tierra natal.

Ahora, dos de las mejores 112 libras del mundo se verán las caras, con la panameña en busca de defender su corona absoluta AMB y añadir a sus vitrinas el de la FIB.