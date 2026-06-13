Nataly Delgado, la nueva campeona mundial supermosca de la AMB

La boxeadora panameña Nataly Delgado protagonizó una de las mayores sorpresas del año en el boxeo al derrotar por decisión unánime, tras diez asaltos, a la estadounidense Jasmine Artiga y conquistar el título mundial supermosca (115 libras) de la AMB . El combate se disputó este sábado en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida.

Delgado de la provincia de Veraguas, venía de defender con éxito su cinturón interino de peso superpluma de la AMB en la ciudad de Managua, Nicaragua, ante la venezolana Yoselin Fernández el pasado mes de marzo.

"Para los que no creían y no querían reconocer mi título interino, conseguí el mundial para que respeten el sacrificio y la disciplina de una atleta", dijo Nataly después del combate.

El récord de la canalera de 31 años ahora mejora a 21-7-2 (5 KOs), mientras que el de la estadounidense queda en (15-1-1 (7 KOs).

El camino glorioso de Nataly Delgado

Todo inició en julio de 2025 cuando la veragüense superó por decisión unánime a la mexicana Maribel Ramírez de 39 años, para conquistar el campeonato mundial interino supermosca en el Centro de Entrenamientos “Tierra de Campeones” Atheyna Bylon.