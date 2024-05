F1: Brasil rinde homenaje a Ayrton Senna tras 30 años de su muerte

Estatuas en todo el país, avenidas con su nombre e incluso una maratón por equipos que se celebra anualmente en el aniversario de su muerte en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, donde ganó en 1991 y 1993, ayudan a mantener viva su figura.

Sus fanáticos le rendirán también este miércoles un homenaje ante su tumba en un cementerio de Sao Paulo, su ciudad natal.

Tras haber pasado por varias ciudades brasileñas, la exposición itinerante "Yo, Ayrton Senna - 30 años", abrirá paralelamente sus puertas en Rio de Janeiro.

La muestra, con la voz de Senna recreada por inteligencia artificial guiando al público, ayuda a conocer mejor su trayectoria como piloto y su vida personal.

Parar para las carreras

El fatal accidente, al que asistieron millones de personas en directo por televisión en Brasil, engrandeció más la figura del piloto.

"En aquella época, ver las carreras en tv era una moda. Todos nos preparábamos para verlas, principalmente por Senna", afirma a la AFP la jubilada Marilane Mattos, frente a la estatua del piloto en la playa de Copacabana de Rio de Janeiro.

Como tantos jóvenes brasileños, el empresario Joao Paulo Bertolini, de 30 años, nunca vio correr a Senna, aunque desde pequeño, aprendió a admirarlo.

"Mi padre siempre me hablaba de él. En aquella época, paraba los domingos para ver las carreras. Hoy ya no sucede esto. Mi padre, mi tío, mis abuelos... todos me hablaban de Senna", aseguró.

Rescate de la autoestima

Para el escritor y periodista brasileño Ernesto Rodrigues, autor de la biografía "Ayrton: el héroe revelado', hay tres factores que explican por qué Senna sigue siendo un ídolo nacional.

"Primero, la propia característica suya como piloto. Fue y sigue siendo un piloto fuera de serie en la historia de la F1, por su coraje, la capacidad cognitiva impresionante que tenía y por su profesionalismo absoluto", declaró Rodrigues en una entrevista a la AFP.

"Segundo, por su dramática muerte y las circunstancias. Fue la primera gran personalidad mundial que murió en directo delante de millones de personas en todo el mundo mirando la televisión", agregó.

"Y tercero, murió en una época en la que Brasil vivía una serie de problemas económicos, crisis y dramas, como la muerte de un presidente (Tancredo Neves) y que tenía una autoestima muy baja como país. Ayrton entró como una persona que dio un cierto alivio y una especie de rescate de la autoestima de los brasileños", completó.

Legado para la educación

Además de los recuerdos que guardan sus fanáticos como piloto, la buena imagen de Senna en Brasil sigue muy viva gracias al trabajo que realiza el Instituto Ayrton Senna.

El brasileño era conocido por su activismo social y por defender la importancia de la educación y la lucha contra la pobreza en su país.

Seis meses después de su muerte, la familia fundó el Instituto Ayrton Senna, presidido por su hermana Viviane y que en 2004 fue reconocido como una Cátedra de Educación y Desarrollo Humano por la UNESCO, algo inédito para una ONG hasta entonces.

"Ayrton siempre decía que si queremos cambiar alguna cosa, es por los niños que debemos empezar, por su educación, y por esto el Instituto Senna eligió la educación como vía central de su actuación", afirma Viviane en un vídeo de la institución.

En sus casi 30 años, el Instituto Senna estuvo presente en más de 3.000 municipios brasileños e impactó en la vida de más de 36 millones de estudiantes del país, según la propia institución.

