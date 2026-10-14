Fórmula 1: Red Bull blinda a Laurent Mekies y asegura su continuidad hasta 2031

Red Bull Racing ha decidido apostar firmemente por el futuro. La estructura austriaca anunció oficialmente la extensión del contrato de Laurent Mekies como director y CEO del equipo, asegurando su liderazgo al frente de la escudería de Fórmula 1 hasta la temporada 2031.

Esta renovación llega en un momento clave de consolidación para Red Bull. Tras asumir el mando de la escudería, Mekies ha sabido guiar al equipo a través de un proceso de transición y reestructuración, devolviéndolo a la senda de la victoria y recuperando la competitividad en la parrilla gracias a un sólido rendimiento y recientes triunfos consecutivos.

Desde la directiva de la marca de bebidas energéticas han destacado que este movimiento estratégico busca consolidar una plataforma firme de cara a los próximos años. “Esta prórroga refleja nuestra total confianza en su liderazgo y nuestra visión compartida sobre el futuro a largo plazo del equipo”, señalaron desde la cúpula directiva, subrayando el impacto positivo de su gestión metódica y enfocada en el rendimiento.

Con este acuerdo a largo plazo, Red Bull despeja cualquier duda sobre su gobernanza interna y blinda una de las piezas fundamentales de su proyecto técnico y deportivo, preparándose con garantías para los retos venideros en la máxima categoría del automovilismo.

Strengthening our long-term platform for success



We're delighted to announce that Laurent has signed a long-term contract extension with the Team, through 2031 #F1 #RedBullRacing pic.twitter.com/SvEXHqyMjs — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 14, 2026

Laurent Mekies reafirma el compromiso con la reestructuración del equipo.

Para el directivo francés, este acuerdo de larga duración representa no solo un voto de confianza por parte de la alta gerencia, sino también la oportunidad perfecta para consolidar la reestructuración interna que viene ejecutando desde su llegada. Su gestión se ha enfocado en afinar la comunicación entre el departamento técnico y el grupo de carreras, reduciendo los tiempos de reacción ante los cambios de reglamentación y optimizando la evolución del monoplaza en pista. Con su continuidad asegurada para los próximos seis años, Meikys dispone de la estabilidad necesaria para planificar sin presiones inmediatas, enfocado en afianzar las bases técnicas y mantener la competitividad de la escudería en la cima de la Fórmula 1 a largo plazo.