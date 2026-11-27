La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 generó grandes expectativas en la Fórmula 1 . El siete veces campeón del mundo se unió a Charles Leclerc , quien desde 2019 se había consolidado como una de las principales figuras de la escudería italiana. Sin embargo, lo que prometía ser una dupla competitiva atraviesa actualmente un periodo complicado.

Las primeras señales de tensión aparecieron en el Gran Premio de Italia, en Monza, donde ambos protagonizaron una disputa en pista que terminó con Hamilton fuera del trazado. El episodio generó cuestionamientos sobre la manera en que los pilotos gestionaban sus enfrentamientos y abrió el debate sobre la necesidad de establecer límites dentro del equipo.

Nuevos roces entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Aunque posteriormente conversaron y dieron por aclarado el incidente, la situación volvió a generar controversia durante el Gran Premio de México. En aquella carrera, Hamilton y Leclerc protagonizaron otra disputa en las primeras vueltas, mientras el monegasco recibió una penalización de cinco segundos por ganar ventaja fuera de los límites de la pista.

Las declaraciones posteriores también elevaron la conversación. Hamilton defendió su derecho a expresar sus opiniones y recordó que Leclerc ya había protagonizado batallas intensas con anteriores compañeros, como Sebastian Vettel y Carlos Sainz.

La situación alcanzó otro punto de tensión en el Gran Premio de Las Vegas. Tras una nueva disputa entre ambos, Leclerc recibió una penalización de diez segundos y terminó décimo, mientras Hamilton finalizó séptimo.

El director de Ferrari, Fred Vasseur, calificó lo sucedido como inaceptable y dejó claro que el equipo necesitaba una mayor responsabilidad de sus pilotos cuando compitieran entre ellos. El francés también mantuvo conversaciones con ambos para abordar los incidentes.

Durante el Gran Premio de Catar, Leclerc reconoció que habían hablado y que necesitaban encontrar una solución. Además, admitió que existe una tensión alrededor del equipo que deben disipar. Hamilton, por su parte, aseguró que confía en superar esta etapa y sostuvo que su relación con el monegasco fuera de la pista continúa siendo buena.

El británico también negó haber solicitado a Ferrari convertirse en el piloto número uno, descartando así las versiones sobre un supuesto favoritismo dentro de la escudería.

¿Cuál es el futuro del Cavallino Rampante ?

De cara al futuro, Ferrari tendrá que trabajar en recuperar la estabilidad interna y fortalecer la comunicación entre sus pilotos si quiere mantenerse como una escudería competitiva. La gestión de Fred Vasseur será determinante para evitar que las diferencias en pista se conviertan en un obstáculo para los objetivos colectivos. Con Charles Leclerc y Lewis Hamilton como protagonistas de su proyecto, el equipo italiano necesita encontrar un equilibrio entre la competencia individual y el trabajo conjunto. Más allá de los resultados inmediatos, el reto será construir una dinámica sólida que les permita afrontar la próxima temporada con mayores aspiraciones y menos incertidumbre.

Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que la relación personal entre ambos esté rota. Lo que sí evidencian los episodios de Monza, México y Las Vegas es una dificultad para gestionar sus disputas deportivas.

Ferrari enfrenta el desafío de mantener a dos pilotos competitivos trabajando hacia un mismo objetivo. La prioridad será encontrar el equilibrio entre permitirles luchar en pista y proteger los intereses del equipo, especialmente en una etapa de la temporada en la que cada resultado cuenta.