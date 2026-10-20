NFL Fútbol Americano NFL -  20 de octubre de 2026 - 10:45

NFL: Partidos de la semana 7 en la National Football League

Esta jornada de la NFL tendrá como atractivo principal el partido internacional entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints.

NFL: Partidos de la semana 7 en la National Football League

NFL: Partidos de la semana 7 en la National Football League

FOTO / ChatGPT

La séptima fecha de la temporada regular de la NFL tendrá como atractivo principal el partido internacional entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, que se enfrentarán en París, Francia.

Además, la jornada contará con el clásico divisional entre los Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, y el duelo entre Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks en el Sunday Night Football.

Los partidos de la NFL que se jugarán del jueves 22 al lunes 26 de octubre, con los horarios ajustados a Panamá.

Jueves 22 de octubre

  • New England Patriots vs. Chicago Bears — 7:15 p.m.

  • Estadio: Soldier Field, Chicago.

Domingo 25 de octubre

  • Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints — 8:30 a.m.

  • Estadio: Stade de France, Saint-Denis, Francia.

  • San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons — 12:00 p.m.

  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

  • Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens — 12:00 p.m.

  • Estadio: M&T Bank Stadium, Baltimore.

  • Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers — 12:00 p.m.

  • Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte.

  • New York Giants vs. Houston Texans — 12:00 p.m.

  • Estadio: NRG Stadium, Houston.

  • Indianapolis Colts vs. Minnesota Vikings — 12:00 p.m.

  • Estadio: U.S. Bank Stadium, Minneapolis.

  • Miami Dolphins vs. New York Jets — 12:00 p.m.

  • Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford.

  • Cleveland Browns vs. Tennessee Titans — 12:00 p.m.

  • Estadio: Nissan Stadium, Nashville.

  • Denver Broncos vs. Arizona Cardinals — 3:05 p.m.

  • Estadio: State Farm Stadium, Glendale.

  • Green Bay Packers vs. Detroit Lions — 3:25 p.m.

  • Estadio: Ford Field, Detroit.

  • Los Angeles Rams vs. Las Vegas Raiders — 3:25 p.m.

  • Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas.

  • Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks — 7:20 p.m.

  • Estadio: Lumen Field, Seattle.

Lunes 26 de octubre

  • Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles — 7:15 p.m.

  • Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia.

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