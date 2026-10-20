NFL: Partidos de la semana 7 en la National Football League

La séptima fecha de la temporada regular de la NFL tendrá como atractivo principal el partido internacional entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, que se enfrentarán en París, Francia.
Los partidos de la NFL que se jugarán del jueves 22 al lunes 26 de octubre, con los horarios ajustados a Panamá.
Jueves 22 de octubre
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New England Patriots vs. Chicago Bears — 7:15 p.m.
Estadio: Soldier Field, Chicago.
Domingo 25 de octubre
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Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints — 8:30 a.m.
Estadio: Stade de France, Saint-Denis, Francia.
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San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons — 12:00 p.m.
Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
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Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens — 12:00 p.m.
Estadio: M&T Bank Stadium, Baltimore.
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Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers — 12:00 p.m.
Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte.
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New York Giants vs. Houston Texans — 12:00 p.m.
Estadio: NRG Stadium, Houston.
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Indianapolis Colts vs. Minnesota Vikings — 12:00 p.m.
Estadio: U.S. Bank Stadium, Minneapolis.
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Miami Dolphins vs. New York Jets — 12:00 p.m.
Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford.
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Cleveland Browns vs. Tennessee Titans — 12:00 p.m.
Estadio: Nissan Stadium, Nashville.
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Denver Broncos vs. Arizona Cardinals — 3:05 p.m.
Estadio: State Farm Stadium, Glendale.
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Green Bay Packers vs. Detroit Lions — 3:25 p.m.
Estadio: Ford Field, Detroit.
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Los Angeles Rams vs. Las Vegas Raiders — 3:25 p.m.
Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas.
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Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks — 7:20 p.m.
Estadio: Lumen Field, Seattle.
Lunes 26 de octubre
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Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles — 7:15 p.m.
Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia.