EN VIVO

NFL

NFL: EN VIVO tabla de posiciones de la temporada regular

NFL: EN VIVO tabla de posiciones de la temporada regular
NFL: EN VIVO tabla de posiciones de la temporada regularFOTO / EFE
Fútbol Americano NFL - 

Sigue semana a semana cómo marcha la tabla de posiciones de la ronda regular de la National Football League (NFL).

Sigue semana a semana cómo marcha la tabla de posiciones de la National Football League (NFL).

Conferencia Americana de la NFL

Este

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Jets / 1 / 0 / 0
  2. Bills / 1 / 0 / 0
  3. Patriots / 0 / 1 / 0
  4. Dolphins / 0 / 1 / 0

Norte

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Ravens / 1 / 0 / 0
  2. Steelers / 1 / 0 / 0
  3. Bengals / 1 / 0 / 0
  4. Browns / 0 / 1 / 0

Sur

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Jaguars / 1 / 0 / 0
  2. Texans / 0 / 1 / 0
  3. Titans / 0 / 1 / 0
  4. Colts / 0 / 1 / 0

Oeste

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Raiders / 1 / 0 / 0
  2. Chiefs / 0 / 0 / 0
  3. Broncos / 0 / 0 / 0
  4. Changers / 0 / 1 / 0

Conferencia Nacional de la NFL

Este

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Gigants / 1 / 0 / 0
  2. Eagles / 1 / 0 / 0
  3. Commanders / 0 / 1 / 0
  4. Cowboys / 0 / 1 / 0

Norte

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Vikings / 1 / 0 / 0
  2. Bears / 1 / 0 / 0
  3. Lions / 1 / 0 / 0
  4. Packers / 0 / 1 / 0

Sur

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. Falcons / 0 / 1 / 0
  2. Buccaneers / 0 / 1 / 0
  3. Saints / 0 / 1 / 0
  4. Panthers / 0 / 1 / 0

Oeste

Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados

  1. 49ers / 1 / 0 / 0
  2. Cardinals / 1 / 0 / 0
  3. Seahawks / 1 / 0 / 0
  4. Rams / 0 / 1 / 0

En esta nota:
Seguir leyendo

NFL: Resultados de la Semana 1

NFL: Ja'Kobi Lane se lesionó en su estreno con los Ravens

NFL: Los Seattle Seahawks remontan desventaja de diez puntos para vencer a New England Patriots

Recomendadas

Últimas noticias