NFL: EN VIVO tabla de posiciones de la temporada regular

Conferencia Americana de la NFL
Este
Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados
- Jets / 1 / 0 / 0
- Bills / 1 / 0 / 0
- Patriots / 0 / 1 / 0
- Dolphins / 0 / 1 / 0
Norte
Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados
- Ravens / 1 / 0 / 0
- Steelers / 1 / 0 / 0
- Bengals / 1 / 0 / 0
- Browns / 0 / 1 / 0
Sur
Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados
- Jaguars / 1 / 0 / 0
- Texans / 0 / 1 / 0
- Titans / 0 / 1 / 0
- Colts / 0 / 1 / 0
Oeste
Equipo / Ganados / Perdidos / Empatados
- Raiders / 1 / 0 / 0
- Chiefs / 0 / 0 / 0
- Broncos / 0 / 0 / 0
- Changers / 0 / 1 / 0